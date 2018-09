Info ViVi il Verde 2018. Alla scoperta dei giardini dell'Emilia-Romagna Dal 21 al 23 settembre la quinta edizione della rassegna regionale. Più di 100 eventi, da Rimini a Piacenza, per vivere il verde in tutte le sue sfumature Torna il 21-22-23 settembre 2018 la rassegna regionale “ViVi il Verde. Alla scoperta dei giardini dell’Emilia-Romagna”, alla quinta edizione con oltre 100 eventi in tanti luoghi diversi sparsi su tutto il territorio regionale, da Rimini a Piacenza.

Quest’anno la rassegna, promossa dall'IBC, include anche una mostra dal titolo “Tessere Giardini”, dedicata allo stretto legame tra arte tessile e natura, che sarà inaugurata venerdì 21 settembre 2018, alle 17.30 (ai partecipanti in omaggio il catalogo realizzato dall'IBC).

Si tratta di un percorso tra alcuni pezzi esemplari di ispirazione “floreale” (stoffe, tappezzeria, abiti) della storica collezione tessile del Museo del Tessuto “V. Zironi” di Bologna, con sede nella settecentesca Villa Spada (via di Casaglia 3).

La villa è circondata da un parco e da un meraviglioso giardino all’Italiana che sarà oggetto di visite guidate durante la rassegna.

Ma sono decine le aree verdi coinvolte: si va dal giardino Labirinto della Masone a Fontanellato, al parco del Mauriziano a Reggio Emilia, legato al nome dell’Ariosto, ai giardini storici di Villa La Babina a Imola e di Villa Fantini a Tredozio, ai tanti giardini dei castelli dell’ex Ducato di Parma e Piacenza, ai giardini lungo la riviera romagnola. Presenti anche gli orti botanici, in particolare quello dell’Università di Bologna, uno dei più antichi d’Europa, con visite e approfondimenti. Sono coinvolti giardini pubblici, giardini privati aperti al pubblico, giardini storici, parchi, giardini e orti botanici, aree urbane verdi, giardini di ville o di castelli, e persino angoli verdi all’interno di musei.

In generale si parlerà di grandi alberi e di natura "da vivere" secondo le modalità più disparate: visite guidate ai giardini, certo, ma anche laboratori, conferenze "sul campo", percorsi sensoriali, lezioni pratiche, "treewatching", incontri con chi i giardini li cura e li protegge per mestiere, atelier didattici per i più piccoli, e tanto altro. Tra le tante iniziative l'IBC domenica 23 settembre propone un originale TREE-Trekking col coro alla scoperta degli alberi monumentali d'Italia del centro di Bologna allietati da alcune corali del territorio. Attenzione: alcuni eventi sono a pagamento e su prenotazione entro il 21 settembre, fino ad esaurimento posti disponibili. Vi invitiamo a consultare il programma e a scegliere al più presto i vostri itinerari verdi! Scarica il programma completo Sfoglia il programma su issu Locandina cartoline Le passate edizioni della rassegna "ViVi il Verde" è parte della campagna "'EnERgie Diffuse' – Emilia-Romagna un patrimonio di culture e umanità" promossa dalla Regione Emilia-Romagna per celebrare l'Anno Europeo del Patrimonio Culturale 2018