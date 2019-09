Info ViVi il Verde 2019 Dal 20 al 22 settembre la sesta edizione della rassegna regionale. Più di 150 eventi, da Rimini a Piacenza, per vivere il verde in tutte le sue sfumature Tweet Tweet Torna il 20-21-22 settembre 2019 la rassegna regionale "ViVi il Verde" che fin dalla sua prima edizione, nel 2014, ha coinvolto i tanti giardini, parchi e aree verdi, pubblici e privati, dell'Emilia-Romagna. Sono complessivamente 150 gli appuntamenti in tanti luoghi diversi (oltre 70) sparsi su tutto il territorio regionale.

La rassegna ha da quest'anno un nuovo sottotitolo: “intelligenza della natura e progetto umano”. L’idea classica di giardino inteso come progetto dell’artificio umano e della sua preminenza sull’elemento naturale (ovvero luogo delle delizie, di ristoro, teatro della rappresentazione domestica, etc.) si amplia verso una riflessione globale sulle forme possibili di una nuova alleanza tra l’uomo e la natura, un necessario rapporto simbiotico che garantisca lo sviluppo sociale, la qualità della vita futura e la sopravvivenza della pluralità delle specie viventi. Programma completo Locandina Cartolina Il programma di "ViVi il Verde", che trovate qui sopra in allegato, è declinato secondo quattro aspetti tematici, ovvero i giardini, i parchi, le aree verdi intesi come: Luogo dell’osservazione della natura Luogo della socialità Luogo di incontro con la storia Luogo dell’arte A voi scegliere il percorso di visita tra le tante proposte che istituzioni, associazioni, scuole, e privati organizzano per l'occasione. Decine sono le aree verdi coinvolte: si va dal giardino Labirinto della Masone a Fontanellato, ai giardini storici di Villa La Babina a Imola e di Villa Fantini a Tredozio, ai giardini dei castelli dell’ex Ducato di Parma e Piacenza, ad esempio quello della Reggia di Colorno, ai giardini lungo la riviera romagnola. Presenti anche gli orti botanici, in particolare quello dell’Università di Bologna, uno dei più antichi d’Europa, con visite e approfondimenti. Sono coinvolti giardini pubblici, giardini privati aperti al pubblico, giardini storici, parchi, giardini e orti botanici, aree urbane verdi, giardini di ville o di castelli, e persino angoli verdi all’interno di musei e di scuole.

In generale si parlerà di grandi alberi e di natura “da vivere” secondo le modalità più disparate: visite guidate ai giardini, certo, ma anche laboratori, conferenze “sul campo”, percorsi sensoriali, lezioni pratiche, “treewatching”, incontri con chi i giardini li cura e li protegge per mestiere, rappresentazioni teatrali, happening, atelier didattici per i più piccoli, e tanto altro.

In particolare l'IBC organizza un convegno a Ravenna, venerdì 20 settembre, dal titolo "Alberi protetti: etica, cura, diritto", per riflettere sulle modalità e sulle tecniche più adeguate per orientare la gestione e la cura delle alberature di pregio, anche attraverso il coinvolgimento delle comunità. Sabato 21 settembre all'Orto Botanico di Bologna, si parla invece de "Il clima, l'ambiente e la flora che cambia. Nuovi arrivi, scomparse e ritorni nelle città e nel territorio" con Alessandro Alessandrini. Sempre sabato a Modena sarà presentato il volume IBC "Trame floreali. Itinerario tra i tessuti della collezione Gandini dei Musei Civici di Modena" e la mostra "Fiori vintage. Abiti e Accessori 1920-1980". Domenica al parco di Villa Smeraldi a San Marino di Bentivoglio incontro con l'arte con un happening di tessitura a cintura intorno agli alberi, una mostra di sculture tessili di canapa e uno spettacolo di narrazione e musica dal titolo "Abbecedario del buon terrestre". Attenzione: alcuni eventi sono a pagamento e su prenotazione, fino ad esaurimento posti disponibili. Vi invitiamo a consultare il programma e a scegliere al più presto i vostri itinerari verdi! FACEBOOK E INSTAGRAM

Pubblica su facebook le tue foto e i video dei vari eventi in programma utilizzando l’hashtag #vivilverde2019.

Chi preferisce può utilizzare il canale instagram taggando @ibcemiliaromagna e inserendo nel testo l’hashtag #vivilverde2019.

